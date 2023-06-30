Названа верхняя планка курса доллара

Экономист Беляев назвал верхней планкой для доллара курс в 90 рублей

Стабилизации курсов доллара и евро по отношению к рублю можно ожидать после нормализации информационного фона, а также в случае некоторых успехов в российской экономике. Тем не менее значительное укрепление нацвалюты маловероятно, нижней границей может стать отметка в 84-85 рублей за доллар после коррекции. Верхней планкой курса доллара можно считать отметку в 90 рублей. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил экономист Михаил Беляев.

«Раз буксует экономика, то нет и причин для укрепления рубля. Несмотря на то что мы говорим о проблемах в экономике США, индекс на бирже у них положительный, темпы роста позитивные, поэтому рубль по курсовому соотношению, конечно, проигрывает», — заметил Беляев.

Доллар укрепляется не только ввиду проблем в российской экономике, но благодаря эффекту самодвижения. Экономист объяснил, что инвесторы, видя, что курс доллара растет быстрыми темпами, предпочитают использовать именно его в качестве инвестиционного актива.

Пределы здесь, конечно, есть. Рано или поздно информационный фон нормализуется, может, будут более заметные успехи в экономике, которые определят более стабильный курс рубля. Не исключено, что именно так и произойдет. Но говорить, что рубль будет дороже 84 или 85 за доллар, не приходится. После коррекции, полагаю, нижняя граница будет как раз около 85 за доллар Михаил Беляев экономист

Вместе с тем Беляев предупредил, что паника на бирже может спровоцировать неконтролируемый рост доллара и евро, в таком случае стабилизировать курс может не получиться даже усилиями Центрального банка России и Минфина.

«Сейчас верхняя планка по доллару — это, наверное, 90 рублей, дальше начнется корректировка. Но после этого порога может начаться и паника, после чего ситуацию будет намного сложнее стабилизировать», — предупредил Беляев.

В ходе утренних торгов на Московской бирже в пятницу, 30 июня, курс доллара превысил 88 рублей впервые с марта 2022 года, евро стал дороже 96 рублей. Рубль опускается до минимальных за последние 15 месяцев отметок с начала недели. С этого момента доллар евро выросли более чем на четыре рубля, а с начала июня — на 8 и 9 рублей соответственно.