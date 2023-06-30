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09:24, 30 июня 2023Экономика

Курс доллара превысил 88 рублей

Курс доллара превысил 88 рублей впервые с марта 2022 года, евро — выше 95,5 рубля

Фото: Anton Vaganov / Reuters

В ходе утренних торгов на Московской бирже в пятницу, 30 июня, курс доллара превысил 88 рублей впервые с марта 2022 года, евро приблизился к 96 рублям, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 9:23 доллар достигал 88,23 рубля, евро — 95,8 рубля. Обе валюты растут почти на процент. Юань на максимуме достигал 2,12 рубля.

Рубль опускается до минимальных за последние 15 месяцев отметок с начала недели. С этого момента доллар евро выросли более чем на четыре рубля, а с начала июня — на 8 и 9 рублей соответственно.

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    Платон Щукин
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