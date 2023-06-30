Беглов назвал причины конфликта с Пригожиным

Губернатор Петербурга Беглов назвал причиной конфликта с Пригожиным грязный бизнес

Причиной конфликта губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, начавшегося еще до мятежа, был грязный бизнес. Об этом представитель власти заявил в эфире программы «Новый взгляд» на телеканале «78».

«Конфликт был между городом и грязным бизнесом, алчными дельцами, которые хотели взять на себя управление всеми отраслями городского хозяйства», — сообщил представитель власти.

Грязный бизнес, по его словам, пытался взять под контроль сферу социального питания, вывоз мусора и строительство метро. Беглов отметил также, что специально не реагирует на провокации.

Губернатор Петербурга также уточнил, что необходимости в изъятии активов главы Евгения Пригожина после мятежа нет.