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09:23, 30 июня 2023Россия

Беглов назвал причины конфликта с Пригожиным

Губернатор Петербурга Беглов назвал причиной конфликта с Пригожиным грязный бизнес

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Причиной конфликта губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, начавшегося еще до мятежа, был грязный бизнес. Об этом представитель власти заявил в эфире программы «Новый взгляд» на телеканале «78».

«Конфликт был между городом и грязным бизнесом, алчными дельцами, которые хотели взять на себя управление всеми отраслями городского хозяйства», — сообщил представитель власти.

Грязный бизнес, по его словам, пытался взять под контроль сферу социального питания, вывоз мусора и строительство метро. Беглов отметил также, что специально не реагирует на провокации.

Губернатор Петербурга также уточнил, что необходимости в изъятии активов главы Евгения Пригожина после мятежа нет.

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    Евгения Куликова
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