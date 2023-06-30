Запрет пластика в России столкнулся с проблемами

«Ъ»: бизнес препятствует введению запрета на оборот пластиковой тары в России

Запрет на оборот пластиковой тары в России столкнулся с проблемами — перечень видов упаковки, которых он коснется, резко сократился. Переходу на экологичные аналоги в том числе препятствует бизнес, пишет «Коммерсантъ».

По данным источников издания, пока запрет может коснуться только одного типа товаров — ПЭТ-бутылок нестандартных цветов. Предлагают не распространять ограничения на тару белого, голубого и коричневого цветов — такая окраска может сохранять потребительские свойства продукции и увеличивать срок ее годности. Бутылки других цветов используют в основном в маркетинговых целях — их кратно меньше, из-за чего отдельно собирать и перерабатывать невыгодно.

Изначально Российский экологический оператор (РЭО) предложил запретить 28 видов пластиковой упаковки и заменить их безопасными для природы аналогами — в основном бумагой и алюминием. Но бизнес начал резко возражать, и с правительством удалось согласовать только четыре позиции. Помимо ПЭТ-бутылок речь шла о тонкой термоусадочной пленке из поливинилхлорида, упаковке с этикеткой из ПВХ, а также упаковке, произведенной с использованием нерастворимых клеев.

РЭО предлагал на первом этапе также отказаться от сумок-сеток для овощей и фруктов, пакетов дой-пак (обычно их используют для соусов) и пластиковых капсул для кофе. Ввести запрет собирались в 2024 году, однако теперь источники «Коммерсанта» утверждают, что конкретных сроков нет.

Бизнес предлагает отложить введение ограничений как минимум до 2030 года. В резолюции по итогам заседания комитетов Торгово-промышленной палаты (ТПП) говорится, что в 2022 году рынок пищевой упаковки составил 1,2 триллиона рублей, а на пищевую полимерную упаковку приходится 25 процентов от почти 3 миллионов тонн всех используемых в РФ упаковочных материалов.

Производители отметили, что заменить полимерные изделия на бумагу, картон и стекло зачастую технологически невозможно. Переход на экологичные аналоги может даже увеличить общий объем отходов, в том числе пищевых — из-за сокращения сроков годности. А транспортные расходы при замене гибкой полимерной упаковки на стекло вырастут в 20 раз, прогнозируют представители отрасли.

Ранее сообщалось, что Минпромторг России прорабатывает запрет на импорт в страну ряда товаров из пластика. Речь в том числе идет об одноразовой посуде, пластиковых контейнерах, пакетах и ватных палочках. Всего в перечне 28 позиций, их предлагают заменить изделиями из биоразлагаемого аналога, стекла, бумаги и дерева.