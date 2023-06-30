Психолог рассказала о правилах завершения отношений с партнером

Психолог Метелева: при разрыве отношений избегайте эмоций

Решение о прекращении отношений нельзя принимать в состоянии эмоционального возбуждения. Необходимо взвесить все аргументы, убедиться, что вы действительно готовы к разрыву с партнером. При разговоре важно придерживаться правил этики. Об этом «Ленте.ру» рассказала психолог, руководитель реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной Диагноз» Татьяна Метелва.

Физический разрыв

«Исключайте негативные эмоции. Старайтесь избегать переходы на личности, оскорбления и обвинения. Всегда говорите о своих чувствах с позиции "я". Например: "я хочу …", "мне неприятно твое поведение" и так далее, — советует психолог. — Также будьте максимально честными и конструктивно доносите точку зрения. Важно избегать манипуляций, как "если бы ты поступил по-другому...". Нельзя давать партнеру ложных надежд».

Ложные надежды, по словам Метелевой, могут появиться и в случае, если сторона, прекращающая отношения, берет на себя излишнюю вину. Фраза «дело не в тебе, а во мне», создает иллюзию, что все можно вернуть и исправить, что можно попытаться переубедить.

Эмоциональный разрыв

«Часто мы сталкиваемся с незавершенными отношениями, когда на физическом уровне произошло расставание, но на эмоциональном вы все еще не можете окончательно отпустить партнера. Хоть вы и разъехались, в таком случае вы все равно остаетесь эмоционально привязаны к партнеру», — сказала психолог.

Метелева подчеркнула: важно понять, что вы оказались в незавершенных отношениях, поскольку это понимание даст возможность из них выйти. Для того, чтобы разобраться в своих переживаниях, можно пройти простой тест.

Понять, что вы оказались в незавершенных отношениях можно с помощью ряда факторов. В-первых, вы ведете внутренний диалог с этим человеком в голове. Во-вторых, пытаетесь что-то доказать бывшему партнеру, оправдаться перед ним. В третьих, испытываете чувство стыда, вины, раздражения, злости, ненависти к партнеру Татьяна Метелева психолог

По словам психолога, необходимо проговорить все нерешенные вопросы с партнером, переведя на него все свои внутренние диалоги. Если возможности пообщаться лично нет, стоит написать ему письмо с рассказом о своих чувствах. Метелева предлагает описать подробно причины своих злости, обид, ненависти.

«Лучше всего, если в этом письме будут как плохие, так и хорошие моменты ваших отношений. Такое письмо обычно пишется для себя, вы можете его сжечь или отправить без адреса в почтовый ящик. В случае, если одно письмо не помогает, можно повторить процедуру несколько раз. Так вы реализовываете внутренний импульс и не даете уходить негативным чувствам, направленным на партнера, внутрь. Вы избавляетесь от внутреннего диалога: выводите его наружу и сжигаете», — заключила Метелева.

Ранее психолог рассказала, что для того, чтобы защитить ребенка от буллинга, в ходе воспитания родители должны научить его осознавать и отстаивать свои границы. Ребенок должен понимать их важность, видеть, когда они нарушаются и уметь их отстаивать.