Путин поручил провести в России пятилетку предпринимательского труда

Президент Путин предложил провести в России пятилетку предпринимательского труда

В России предложили провести пятилетку предпринимательского труда. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент страны Владимир Путин поручил подготовить соответствующие предложения в срок до 1 августа 2023 года. «Подготовить с привлечением ведущих общественных объединений предпринимателей и представить предложения по проведению в РФ пятилетия созидательного предпринимательского труда», — такая задача поставлена по итогам встречи с членами общественной организации «Деловая Россия».

Президент также призвал правительство обеспечить продление механизмов поддержки российских производителей вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования.

Ранее в ходе выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических инициатив Путин призвал помочь «раскрутиться» отечественным компаниям. По его словам, монополия и доминирование на российском рынке, которые обеспечили себе западные компании — не вечны. Президент отметил, что отечественные производители готовы к конкуренции и «уже сейчас доказывают и доказали, что они могут работать лучше».