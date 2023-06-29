Путин призвал помочь «раскрутиться» российским компаниям

Путин: нужно помочь российским производителям «раскрутиться» и стать узнаваемыми в мире

Президент России Владимир Путин призвал помочь «раскрутиться» отечественным компаниям. Об этом он заявил, выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических инициатив, его слова приводит ТАСС.

Глава государства отметил, что монополия и доминирование на российском рынке, которые обеспечили себе западные компании — не вечны. Он подчеркнул, что отечественные производители готовы к конкуренции и «уже сейчас доказывают и доказали, что они могут работать лучше».

Путин добавил, что российским компаниям нужно помочь «раскрутиться» и создать собственные торговые марок, узнаваемые во всем мире, которыми могла бы гордиться страна.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что решение иностранных фирм покинуть российский рынок оказало положительный эффект на российскую экономику. По его словам, аналогичный процесс импортозамещения происходил после 2014 года, когда после введения первых западных санкций отечественное производство стало прогрессировать и занимать освободившееся место на рынке.