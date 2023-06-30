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10:11, 30 июня 2023Мир

Раскрыто имя почетного гостя на саммите «Россия – Африка»

«Ведомости»: почетным гостем саммита «Россия – Африка» может стать президент ЮАР Рамафоса

Фото: Ramil Sitdikov /Host photo agency RIA Novosti / Reuters

Президент ЮАР Сирил Рамафоса может приехать в Россию во время саммита «Россия – Африка», который пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Имя почетного гостя мероприятия раскрыли «Ведомости» со ссылкой на два дипломатических источника.

Один из собеседников газеты отметил, что визит главы южноафриканского государства повысит статус саммита, особенно если Рамафоса решит встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что диалог по инициативе африканских лидеров по урегулированию украинского конфликта продолжится на саммите «Россия – Африка». По его словам, среди идей африканских лидеров «есть определенные темы, которые могут реализовываться вполне».

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    Виктория Кондратьева
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