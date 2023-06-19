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13:18, 19 июня 2023Мир

В Кремле анонсировали продолжение диалога по инициативе Африки на саммите в июле

Песков: диалог по африканской инициативе продолжится на саммите Россия — Африка в июле

Фото: Valeriy Sharifulin / Reuters

Диалог по инициативе африканских лидеров по урегулированию украинского конфликта продолжится на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге в июле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«В целом диалог с африканцами будет продолжаться в тех идеях, которые были изложены на переговорах членами делегации, есть определенные темы, которые могут реализовываться вполне», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее лидер Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса представил африканский мирный план по Украине из десяти пунктов. Основной составляющей инициативы является скорейшее урегулирование конфликта через переговоры по дипломатическому пути.

Президент России Владимир Путин, комментируя предложенную африканскими странами инициативу, подчеркнул, что Москва готова к конструктивному диалогу со всеми, кто желает установления мира на принципах справедливости.

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    Семен Александров
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