Путин высказался об африканском плане урегулирования конфликта на Украине

Путин заявил о готовности России к диалогу со всеми, кто желает справедливого мира

Москва готова к конструктивному диалогу со всеми, кто желает установления мира на принципах справедливости. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя предложенную африканскими странами инициативу мирного урегулирования на Украине, передает ТАСС.

«Мы открыты к конструктивному диалогу со всеми, кто желает мира на принципах справедливости и учета законных интересов сторон», — подчеркнул глава государства в ходе встречи с представителями африканских стран в Санкт-Петербурге.

Ранее Путин заявил, что поддерживает сбалансированный подход стран Африки к конфликту на Украине.

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса заявлял, что арфриканский план урегулирования включает 10 пунктов. Основной составляющей инициативы является скорейшее урегулирование конфликта через переговоры по дипломатическому пути.