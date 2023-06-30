Россиянин изнасиловал 16-летнюю падчерицу и попал под следствие

В Забайкальском крае задержали мужчину, изнасиловавшего и избившего 16-летнюю падчерицу

В Забайкальском крае 44-летний местный житель изнасиловал 16-летнюю падчерицу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 27 июня пьяный фигурант избил девочку, а затем надругался над ней в доме сожительницы в селе Харагун Хилокского района. После этого мужчина попытался сбежать, но 30 июня его задержали в соседнем селе.

По факту произошедшего возбудили дело по пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ («Изнасилование»). Сейчас решается вопрос об аресте россиянина. Отмечается, что он признал вину.

Ранее стало известно, что в Севастополе будут судить отца, домогавшегося 13-летней падчерицы и 7-летней дочери.

