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12:56, 30 июня 2023Силовые структуры

Россиянин изнасиловал 16-летнюю падчерицу и попал под следствие

В Забайкальском крае задержали мужчину, изнасиловавшего и избившего 16-летнюю падчерицу

Фото: Hakim Graphy / Shutterstock / Fotodom

В Забайкальском крае 44-летний местный житель изнасиловал 16-летнюю падчерицу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 27 июня пьяный фигурант избил девочку, а затем надругался над ней в доме сожительницы в селе Харагун Хилокского района. После этого мужчина попытался сбежать, но 30 июня его задержали в соседнем селе.

По факту произошедшего возбудили дело по пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ («Изнасилование»). Сейчас решается вопрос об аресте россиянина. Отмечается, что он признал вину.

Ранее стало известно, что в Севастополе будут судить отца, домогавшегося 13-летней падчерицы и 7-летней дочери.

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    Екатерина Власова
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