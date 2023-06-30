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10:32, 30 июня 2023Экономика

Траты россиян на автомобили взлетели

«СберСтрахование»: россияне в среднем берут 875 тыс. руб. займа на покупку автомобиля

Фото: Haidan / Unsplash

За последние два года выросла сумма кредита, которые россияне берут на покупку автомобиля. В среднем они получают заем на приобретение авто в размере 875 тысяч рублей, говорится в исследовании «СберСтрахования». Копия материала есть в распоряжении «Ленты.ру».

Средняя сумма кредита на приобретение иномарки увеличилась на 240 тысяч рублей, российского — более чем на 100 тысяч. Вырос и срок использования автомобиля — он увеличился за три года, с 4,5 до 6 лет.

В среднем россияне планируют потратить на покупку машины 914 тысяч рублей, вполовину больше, чем двумя годами ранее. В 2021 году покупатели планировали отдать за новую машину 605 тысяч рублей. В ближайшие полгода машину собираются купить 13 процентов опрошенных, из них 78 процентов собираются приобрести подержанный автомобиль, 12 процентов — новый, а 10 процентов пока не определились.

Чаще всего россияне предпочитают японские бренды — Toyota, Lexus, Honda и другие, их хотят купить 28 процентов опрошенных. О европейских марках (Audi, BMW, Mercedes-Benz) задумываются 28 процентов респондентов. Тройку лидеров замыкают отечественные марки (Lada, УАЗ), которые получили 21 процент голосов.

Россияне стали тратить существенно больше денег на автомобили с пробегом. В мае 2023 года покупатели потратили на их приобретение 487,3 миллиарда рублей, на 85 процентов больше, чем за тот же месяц прошлого года.

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    Мария Черкасова
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