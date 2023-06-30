Россиян предупредили об ускорении роста цен

Центробанк: годовая инфляция в России превысит 4 процента в третьем квартале 2023 года

Инфляция в России превысит целевой показатель Центробанка. Об этом предупредил директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Кирилл Тремасов, его слова приводит «Интерфакс».

«Ответ короткий: это произойдет уже в третьем квартале», — заявил он на пресс-конференции в Новосибирске, говоря о росте годовой инфляции выше отметки в 4 процента. По данным Росстата, годовая инфляция на 26 июня составила 3,2 процента.

Согласно прогнозу ЦБ РФ, рост цен в 2023 году ожидается на уровне 4,5-6,5 процента, а в 2024-м инфляция достигнет таргета в 4 процента. Минэкономразвития прогнозирует по итогам текущего года инфляцию 5,3 процента, а опрошенные «Интерфаксом» экономисты назвали цифру 5,8 процента.

Ранее заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин допустил повышение ключевой ставки на предстоящем заседании регулятора. Он отметил, что неизменная с сентября прошлого года ставка «соответствовала пониманию» руководства ЦБ, в том числе и прогнозу по стабилизации инфляции вблизи 4 процентов, однако сейчас баланс рисков «все в большей степени смещен в сторону проинфляционную».