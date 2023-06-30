МВФ выделит Украине почти 900 миллионов долларов

МВФ незамедлительно выделит Украине второй транш финансовой помощи на $890 млн

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) после окончания первого обзора программы финансовой помощи Украине одобрил незамедлительный перевод Киеву почти в 900 миллионов долларов. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте организации.

«Завершение первого обзора обеспечивает полномочия по незамедлительному перечислению суммы в 663,9 миллиона SDR [специальные права заимствования, или около 890 миллионов долларов]», — отмечается в документе.

В организации также подтвердили объявленный ранее прогноз по темпам роста ВВП Украины в 2023 году на уровне 1-3 процентов.

В апреле МВФ одобрил кредит для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов на четыре года. Средства выделили в рамках общего пакета помощи Киеву на сумму 115 миллиардов долларов.