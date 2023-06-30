Влюбившуюся в священника монахиню заподозрили в сексе с ним

Обвиненная в сексе со священником монахиня подала в суд на епархию

Монахиню-кармелитку из США заподозрили в нарушении обета целомудрия и исключили из ордена. В ответ она подала иск на миллион долларов к епископу и епархии, как пишет Fort Worth Star-Telegram.

43-летняя настоятельница Кармелитского монастыря Святой Троицы в Арлингтоне Тереза Агнес Герлах стала фигуранткой внутреннего церковного расследования после того, как в разговорах с главным викарием Форт-Уэрт Джоном Уоллисом, согласно его показаниям, несколько раз упомянула — вне исповеди — что она нарушила свои обеты целомудрия и занималась сексом. Уоллис якобы узнал, что Герлах влюбилась в священника, с которым недавно познакомилась, и думала о том, чтобы покинуть орден и посвятить свою жизнь молитвам.

Уоллис поделился этой информацией с епископом местной епархии Майклом Олсоном. Получив разрешение от Ватикана, Олсон начал расследование и уже 1 июня, всего через день, исключил Герлах из ордена кармелитов. Настоятельница обратилась в церковный суд с апелляцией, отрицая нарушение обетов, а вскоре подала и обычный судебный иск против епархии и Олсона и обвинила его в оскорблении ее чести и достоинства, вмешательстве в личную жизнь, краже ее электронных устройств и публикации порочащей информации. Герлах требует от католической церкви денежную компенсацию размером 1 миллион долларов (около 85 миллионов рублей).

В суде Джон Уоллис повторил информацию, которую передал Олсону, также рассказав, что Герлах якобы еще зимой этого года упоминала в разговоре о «задержке» и беспокойстве из-за возможного визита к врачу. По его словам, она не называла имени священника, но заметила, что сексуальный акт произошел по взаимному согласию. Уоллис также сказал, что о происшествии знала сестра Тереза, которая назвала Герлах «шлюхой».

При этом упомянутая сестра Тереза также участвует в иске против Олсона в связи незаконным использованием ее личных электронных устройств.

В ходе заседания адвокат Герлах Мэттью Бобо спросил Уоллиса, знал ли он о проблемах Герлах со здоровьем: в ноябре женщина пережила серию эпилептических припадков, из-за которых вынуждена использовать инвалидное кресло и питаться через трубку. Он также спросил Уоллиса, почему он рассказал о нарушении обетов Герлах лишь в апреле, если знал о них уже в январе. Уоллис ответил, что ждал, пока Герлах сама расскажет обо всем непосредственному начальству, и что она обещала ему поступить именно так.

В суде воспроизвели запись, на которой Герлах в ходе допроса Олсона рассказывает, что общалась cо священнослужителем по имени Бернард Мюррей, который хотел присоединиться к молитвенной группе. Герлах и Мюррей переписывались и созванивались, но мужчина не бывал в монастыре. Нарушение обета целомудрия, согласно словам Герлах на записи, произошло в ходе телефонного разговора, во время которого она была «не в себе» из-за приема лекарств от эпилепсии.

Заседания по делу в настоящий момент продолжаются. Епархия Форт-Уэрт пытается оспорить вмешательство светских судов во внутрицерковные дела.

Ранее сообщалось, что в одной из церквей США произошло чудо: во время причастия увеличилось количество просфор. Расследованием необычного случая занимается специальный департамент Ватикана.