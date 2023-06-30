Домогавшегося маленьких детей россиянина поместили в СИЗО

В Курганской области поместили в СИЗО мужчину, домогавшегося маленьких детей на улице

В Курганской области арестовали 49-летнего местного жителя, домогавшегося маленьких детей. Его поместили в СИЗО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

30 июня суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

13 июня фигурант на улице города Шумиха совратил несовершеннолетних. Отмечается, что насилие он не применял. Вскоре его задержали, так как граждане рассказали полицейским о случившемся.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «б» части 5 статьи 132 («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух или более несовершеннолетних») УК РФ.