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19:51, 30 июня 2023Силовые структуры

Домогавшегося маленьких детей россиянина поместили в СИЗО

В Курганской области поместили в СИЗО мужчину, домогавшегося маленьких детей на улице

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Курганской области арестовали 49-летнего местного жителя, домогавшегося маленьких детей. Его поместили в СИЗО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

30 июня суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

13 июня фигурант на улице города Шумиха совратил несовершеннолетних. Отмечается, что насилие он не применял. Вскоре его задержали, так как граждане рассказали полицейским о случившемся.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «б» части 5 статьи 132 («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух или более несовершеннолетних») УК РФ.

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    Екатерина Власова
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