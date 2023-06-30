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15:47, 30 июня 2023Интернет и СМИ

Шоу «Мужское / Женское» обратилось в СК после сигнала ребенка о помощи в выпуске

Mash: СК принял заявление после сигнала девочки о помощи в шоу «Мужское / Женское»

Кадр: «Мужское/Женское» / Первый Канал

Съемочная группа ток-шоу «Мужское / Женское», выходящего на Первом канале, подала заявление в Следственный комитет (СК) после выхода сюжета, в котором девочка тайно подала сигнал о помощи. Об этом стало известно Mash.

Команда проекта обратилась в СК после того, как многочисленные зрители заявили редакции, что ребенок в выпуске шоу мог показать жест, придуманный для людей, сталкивающихся с домашним насилием.

По информации издания, ведомство приняло заявление и разбирается в ситуации. Другие подробности не приводятся.

Ранее 30 июня сообщалось, что зрители заметили знак, который используют жертвы домашнего насилия, в эпизоде шоу «Мужское / Женское» за 21 июня под названием «Сутяжники». В выпуске девочка, рассказывая о хороших отношениях в семье, за спиной сестры несколько раз сделала жест, который считается сигналом о помощи для тех, кто столкнулся с домашним насилием: она повернула ладонь вертикально, согнула сначала большой палец, а затем остальные пальцы. В комментариях к выпуску на Rutube пользователи призвали команду программы обратить внимание на жест ребенка и принять меры.

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    Маргарита Щигарева
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