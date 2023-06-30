В шоу на Первом канале заметили тайный сигнал о помощи от ребенка

Зрители заметили сигнал о помощи, поданный девочкой в выпуске шоу «Мужское / Женское»

Пользователи соцсетей заметили, что в одном из выпусков шоу «Мужское / Женское» на Первом канале девочка могла подать тайный сигнал о помощи, придуманный для тех, кто сталкивается с домашним насилием. Об этом пишет Medialeaks.

Речь идет о выпуске под названием «Сутяжники», который вышел в эфир 21 июня. В нем показали небольшой отрывок, в котором старшая дочь героини эпизода рассказала об отношениях в семье. «Нам с мамой и сестрой живется очень дружно. Я маму люблю, я ей за все-за-все благодарна. Я очень-очень сильно ее люблю», — сказал ребенок, обнимая младшую сестру.

При этом девочка несколько раз сделала за спиной сестры один и тот же жест, которые считается сигналом о помощи для тех, кто столкнулся с домашним насилием: она повернула ладонь вертикально, согнула сначала большой палец, а затем остальные пальцы.

В комментариях к выпуску на Rutube многие пользователи решили, что девочка хотела подать сигнал о помощи и показала этот жест неслучайно. «Девочка старшая показывает знак, что находится в опасности. Проверьте, пожалуйста!», «Старшая девочка, дочь героини, сидя на кровати, показывает отчетливо жест домашнего насилия», «Дочь действительно показывает жест о помощи, она достаточно взрослая, чтобы побывать в интернете и узнать о значении этого жеста», — заявили зрители. К такому же выводу пришли пользователи в фанатском сообществе шоу во «ВКонтакте».

Международный сигнал о помощи был придуман в период пандемии коронавируса в связи с ростом случаев домашнего насилия из-за мер самоизоляции. Предполагается, что с его помощью те, кто столкнулся с домашним насилием, могут незаметно для агрессора подать знаки и привлечь к себе внимание. Множество видео, в которых говорилось об этом жесте, были опубликованы в TikTok.

Ток-шоу «Мужское / Женское» с ведущими Александром Гордоном и Юлией Барановской вернулось в эфир Первого канала в ноябре 2022 года. Программа, как и некоторые другие передачи, не транслировалась после начала спецоперации на Украине.

