Собчак подняли на смех в сети из-за наряда в новом видео

Подписчики раскритиковали майку телеведущей Ксении Собчак в новом выпуске новостей

Российская телеведущая Ксения Собчак примерила наряд с необычным дизайном для нового выпуска «Осторожно, новости» и подверглась критике в сети. Соответствующие видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, журналистка предстала перед камерой в майке с глубокими вырезами на руках, которую она надела поверх кроп-топа. При этом ее образ дополнили синие джинсы и черный кожаный ремень.

Подписчики не оценили внешний вид знаменитости и подняли ее на смех. «Майка из секс-шопа?», «В такой майке обсуждать такое too much», «Ксюша в БДСМ-костюме», «Что за стринги на шее?», «Что она надела? Может кто-нибудь объяснить?» — возмущались они.

Ранее Ксения Собчак показала внешность без фильтров со словами «еду на уколы красоты». Знаменитость записала видео, в котором запечатлела себя в машине. На ней надеты облегающая кофта с вырезом, классический пиджак и джинсы. Также на размещенных кадрах видно, что на лице журналистки присутствует тканевая маска, а волосы уложены в небрежную прическу.