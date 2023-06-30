Россиянин набрал в долг более 76 миллионов рублей и попал под суд

В Томске будут судить 28-летнего мужчину, который взял в долг более 76 млн рублей

В Томске пройдет суд над 28-летним мужчиной, который набрал у 20 жителей города и области более 76 миллионов рублей под высокий процент и не вернул. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Его рассмотрит Ленинский районный суд Томска.

По данным следствия, фигурант обещал, что деньги у него появятся после продажи машин и валют разных стран, которые он будет приобретать на займы. Сначала он даже возвращал необходимый процент, чтобы привлечь больше заинтересованных в новом доходе людей, однако потом мужчина стал игнорировать условия сделок и перестал возвращать деньги.

Ранее Центробанк и правительство предложили возмещать россиянам убытки от мошенников. Власти собираются скорректировать закон «О национальной платежной системе».