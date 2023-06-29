Пострадавшим от мошенников россиянам предложили возмещать убытки

«Известия»: Центробанк и правительство предложили возмещать россиянам убытки от мошенников

В России предложили возмещать убытки гражданам, пострадавшим от действий мошенников. Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что в правительстве и Центробанке собираются скорректировать закон «О национальной платежной системе». Они хотят обязать кредитные организации возмещать всю сумму перевода, если он совершен на счет получателя из черного списка мошенников. Если поправки примут, банки будут обязаны на два дня замораживать переводы по сомнительным операциям, чтобы у клиента была возможность отменить трансакцию.

По мнению управляющего партнера аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерины Косаревой, предложенные властями меры по борьбе с мошенниками требуют внедрения новых систем мониторинга, расширения баз данных, обновления программного обеспечения и прочих технологических процессов. Все это потребует денежных вложений и времени на реализацию, и если нововведения будут недостаточно эффективны, это ударит по репутации банков, приведет к оттоку клиентов и снижению прибыльности, заявила эксперт.

Помимо затрат, внедрение новых механизмов может привести к задержкам и ошибкам при возмещении потерь клиентов от действий мошенников, увеличению числа спорных случаев и исков и необходимости усиленной защиты информационных систем от кибератак, добавила Косарева.

Вместе с тем эксперты увидели риски злоупотребления системой компенсаций со стороны клиентов. Как отметила заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко, некоторые граждане могут подавать ложные заявления о мошенничестве, что увеличит нагрузку на банки и потребует дополнительных ресурсов для проверки и рассмотрения таких заявлений. При этом мошенники не сидят на месте и, скорее всего, будут искать другие способы хищений — например, будут требовать от граждан наличных средств, добавил директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

Ранее в Центробанке предложили способ увеличить выплаты пострадавшим от мошенников. В регуляторе вынесли идею ввести минимальный лимит возмещения по страхованию счетов. Так, если злоумышленники украли у клиента менее 100 тысяч рублей, страховая должна будет компенсировать объем похищенного полностью. В противном случае страховщик должен возместить не менее 100 тысяч рублей.