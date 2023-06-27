Центробанк предложил выплачивать по страховке от мошенников не менее 100 тысяч рублей

Центробанк нашел способ увеличить выплаты пострадавшим от мошенников. Регулятор предложил выплачивать клиентам банков всю сумму похищенных средств или не менее 100 тысяч рублей, если у них было украдено больше, со ссылкой на пресс-службу ЦБ сообщает газета «Известия».

Ранее регулятор отмечал, по страховкам от мошенников часто отказывают в компенсации, а уровень выплат по таким полисам низкий. Поэтому в новой редакции документа введут минимальный лимит возмещения. Изменения могут вступить в силу с 1 октября 2023 года.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала кражу средств со счетов россиян одной из самых значимых проблем за последнее время. Она заявила, что банки должны возвращать клиентам деньги, если они были переведены на счета, уже известные как принадлежащие мошенникам. Специальную базу данных таких подозрительных счетов уже ведут в регуляторе, подчеркнула она.

По данным компании Bi.Zone, в среднем мошенники похищают у россиян 50-80 тысяч рублей. Такая значительная сумма для частных лиц объясняется тем, что способы мошенничества в сфере вкладов и счетов стали более изощренными. Граждане теряют все больше средств из-за новостного фона и усиливающегося давления со стороны мошенников, объяснил глава компании Дмитрий Самарцев.