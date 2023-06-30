ВОЗ предупредила о возможной опасности ингредиента диетической колы

Reuters: ВОЗ в июле может признать подсластитель аспартам возможным канцерогеном

Агентство Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) по исследованию рака может официально признать сахарозаменитель аспартам возможным канцерогеном. Об этом предупредило агентство Reuters со ссылкой на собственный источник.

Этот популярный подсластитель используется в качестве ингредиента во многих диетических версиях газированных напитков, в частности колы. По данным источника, 14 июля аспартам будет впервые внесен в список Международного агентства по изучению рака (IARC) как «возможно канцерогенный для человека».

Комитет ВОЗ по пищевым добавкам JECFA также пересмотрит рекомендации по потреблению аспартама, который с 1981 года называл безопасным при поступлении в организм в допустимых пределах. Рекомендаций JECFA придерживаются национальные регулирующие органы, в том числе в США и Европе.

В 2022 году исследование, проведенное во Франции среди 100 тысяч взрослых, показало, что у людей, в рационе которых было больше искусственных подсластителей, включая аспартам, был повышен риск развития рака.

Ранее ВОЗ уже призвала людей полностью отказаться от употребления сахарозаменителей в качестве средства для контроля веса. Врачи пришли к выводу, что искусственные подсластители не дают какой-либо долгосрочной пользы для снижения жировых отложений у взрослых или детей.