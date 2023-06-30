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19:10, 30 июня 2023Забота о себе

ВОЗ предупредила о возможной опасности ингредиента диетической колы

Reuters: ВОЗ в июле может признать подсластитель аспартам возможным канцерогеном

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Агентство Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) по исследованию рака может официально признать сахарозаменитель аспартам возможным канцерогеном. Об этом предупредило агентство Reuters со ссылкой на собственный источник.

Этот популярный подсластитель используется в качестве ингредиента во многих диетических версиях газированных напитков, в частности колы. По данным источника, 14 июля аспартам будет впервые внесен в список Международного агентства по изучению рака (IARC) как «возможно канцерогенный для человека».

Комитет ВОЗ по пищевым добавкам JECFA также пересмотрит рекомендации по потреблению аспартама, который с 1981 года называл безопасным при поступлении в организм в допустимых пределах. Рекомендаций JECFA придерживаются национальные регулирующие органы, в том числе в США и Европе.

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В 2022 году исследование, проведенное во Франции среди 100 тысяч взрослых, показало, что у людей, в рационе которых было больше искусственных подсластителей, включая аспартам, был повышен риск развития рака.

Ранее ВОЗ уже призвала людей полностью отказаться от употребления сахарозаменителей в качестве средства для контроля веса. Врачи пришли к выводу, что искусственные подсластители не дают какой-либо долгосрочной пользы для снижения жировых отложений у взрослых или детей.

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    Александра Лисица
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