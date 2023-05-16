В ВОЗ призвали людей отказаться от употребления сахарозаменителей

В ВОЗ рекомендовали полностью отказаться от употребления искусственных подсластителей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала людей полностью отказаться от употребления сахарозаменителей в качестве средства для контроля веса. Об этом пишет Medical Xpress.

На основе проведенного систематического обзора 320 исследований ученые вынесли рекомендации. Они пришли к выводу, что искусственные подсластители не дают какой-либо долгосрочной пользы для снижения жировых отложений у взрослых или детей. При этом длительное применение сахарозаменителей может способствовать развитию диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и других расстройств у взрослых.

Среди перечисленных подсластителей оказались: аспартам, адвантам, цикламаты, неотам, сахарин, сукралоза и стевия. При этом в группу вредных веществ не вошли калорийные сахарные спирты, такие как полиолы.

В свою очередь, в ВОЗ призвали взрослых и детей потреблять свободные сахара, включая глюкозу, фруктозу и столовый сахар, но в количестве менее десяти процентов от общего потребления калорий. Это позволит снизить риск лишнего веса и кариеса. Однако наиболее оптимальным вариантом, по версии экспертов, будет полный отказ от употребления сладостей, начиная с раннего возраста.

В марте 2023 года сотрудники Института Фрэнсиса Крика заявили, что высокое содержание сахарозаменителя сукралозы в рационе снижает активацию Т-клеток, другими словами — угнетает реакцию иммунной системы.