Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:42, 16 марта 2023Наука и техника

Распространенный сахарозаменитель заподозрили в угнетении иммунитета

Nature: подсластитель сукралоза снизил активность иммунных Т-клеток

Фото: Pheelings media / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Института Фрэнсиса Крика заподозрили, что высокое потребление сахарозаменителя сукралозы снижает активацию Т-клеток, то есть угнетает реакцию иммунной системы. Выводы работы опубликованы в журнале Nature.

Сукралоза — распространенный искусственный подсластитель, который примерно в 600 раз слаще сахара. Этот сахарозаменитель часто используется в напитках и продуктах питания. Полное влияние сукралозы на организм до сих пор до конца не изучено, а предыдущие исследования выявили, что сукралоза может влиять на кишечный микробиом.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

В новом эксперименте мышей кормили сукралозой в количествах, эквивалентных допустимой суточной дозе для человека. При этом эти дозы редко достигаются людьми в обычной жизни.

Результаты показали, что у мышей, имеющих в своем рационе много подсластителя, слабее активировались Т-клетки в случае рака или инфекции. Никакого эффекта на другие типы иммунных клеток замечено не было. Оказалось, что это происходит потому, что высокое количество сукралозы влияет на внутриклеточное высвобождение кальция.

Исследователи отмечают, что их данные не должны тревожить тех, кто часто употребляет этот сахарозаменитель, поскольку достигнуть опасной дозировки сложно без медицинского вмешательства. Однако выявленные закономерности могут потенциально использоваться для пациентов с аутоиммунными заболеваниями: у таких подопытных смягчалось вредное воздействие чрезмерно активных Т-клеток.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Wildberries начал блокировать бастующие пункты выдачи заказов
Российский снайпер рассказал о ликвидации польской наемницы в дуэли
Кулеба обсудил территориальную целостность Украины с главой МИД КНР
Российский школьник случайно воткнул нож другу в плечо на пижамной вечеринке
В СБУ раскрыли несколько схем уклонения от мобилизации
Найденному в Москве львенку потребовалось лечение
Самая высокая россиянка назвала способ комфортно летать с ростом выше среднего
Распространенный сахарозаменитель заподозрили в угнетении иммунитета
Дания отказала России в участии в расследовании взрывов на «Северных потоках»
Звезда «Дома-2» высказалась о промедлении с переездом в новую квартиру в Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.