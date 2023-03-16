Распространенный сахарозаменитель заподозрили в угнетении иммунитета

Nature: подсластитель сукралоза снизил активность иммунных Т-клеток

Ученые из Института Фрэнсиса Крика заподозрили, что высокое потребление сахарозаменителя сукралозы снижает активацию Т-клеток, то есть угнетает реакцию иммунной системы. Выводы работы опубликованы в журнале Nature.

Сукралоза — распространенный искусственный подсластитель, который примерно в 600 раз слаще сахара. Этот сахарозаменитель часто используется в напитках и продуктах питания. Полное влияние сукралозы на организм до сих пор до конца не изучено, а предыдущие исследования выявили, что сукралоза может влиять на кишечный микробиом.

В новом эксперименте мышей кормили сукралозой в количествах, эквивалентных допустимой суточной дозе для человека. При этом эти дозы редко достигаются людьми в обычной жизни.

Результаты показали, что у мышей, имеющих в своем рационе много подсластителя, слабее активировались Т-клетки в случае рака или инфекции. Никакого эффекта на другие типы иммунных клеток замечено не было. Оказалось, что это происходит потому, что высокое количество сукралозы влияет на внутриклеточное высвобождение кальция.

Исследователи отмечают, что их данные не должны тревожить тех, кто часто употребляет этот сахарозаменитель, поскольку достигнуть опасной дозировки сложно без медицинского вмешательства. Однако выявленные закономерности могут потенциально использоваться для пациентов с аутоиммунными заболеваниями: у таких подопытных смягчалось вредное воздействие чрезмерно активных Т-клеток.

