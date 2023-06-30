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09:02, 30 июня 2023Путешествия

Раскрыта стоимость самого дорогого тура россиян в 2023 году

OneTwoTrip: самый дорогой тур россиян в 2023 году стоил более двух миллионов рублей

Фото: Mike Swigunski / Unsplash

Эксперты раскрыли стоимость самого дорогого тура, купленного россиянами в 2023 году. По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которые поступили в распоряжение редакции «Ленты.ру», эта сумма составила более 2 миллионов рублей.

Рекордную цену туристы заплатили в марте 2023 года за тур на Мальдивы. «Неделя на мальдивском атолле Раа в пятизвездочном отеле с завтраком стоила двоим россиянам 2,047 миллиона рублей», — рассказали представители сервиса.

Около 1,43 миллиона рублей отдала компания из трех взрослых и ребенка за отдых в пятизвездочном отеле Парижа. Там они провели десять дней, в стоимость проживания входил завтрак. Примерно в такую же сумму (1,41 миллиона рублей) обошелся двум туристам отдых в американском Бруклине. Они жили в двухзвездочной гостинице 11 ночей, и в стоимость тура не было включено питание.

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В России же самая большая сумма (592 тысячи рублей) была потрачена на проживание в трехзвездочном отеле в Завидово (Тверская область). Трое взрослых отдыхали там 25 дней, в стоимость были включены завтраки. Кроме того, в топе самых дорогих российских туров оказались путевки в Кисловодск (около 591 тысячи рублей), Эсто-Садок (545 тысяч рублей) и Москву (521 тысяча рублей).

Ранее сообщалось, что на длинные весенние выходные самый дорогой авиабилет в обе стороны из России был приобретен в Дубай. Он обошелся в 1,1 миллиона рублей, что, согласно данным портала Auto.ru, примерно равно цене подержанного автомобиля с пробегом.

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    Марина Черняк
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