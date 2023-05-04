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12:59, 4 мая 2023Путешествия

Самый дорогой авиабилет из России весной обошелся по цене автомобиля

Самый дорогой авиабилет весной из России был приобретен в Дубай и обошелся в ₽1,1 млн

Фото: Wiktor Dabkowski / Globallookpress.com

На длинные весенние выходные самый дорогой авиабилет в обе стороны из России был приобретен в Дубай и обошелся в 1,1 миллиона рублей, что, согласно данным портала Auto.ru, примерно равно цене подержанного автомобиля с пробегом. Об этом сообщается в исследовании аналитиков сервиса путешествий «Туту.ру», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Второе место рейтинга также заняла поездка в Дубай из Москвы и обратно. Перелет стоил 773 тысячи рублей. Тройку лидеров замкнул рейс по маршруту Москва — Салоники — Москва, стоимость проездного документа — 731 тысяча рублей.

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В числе самых дорогих направлений на майские праздники оказались Вена, Пхукет, Ереван, Мехико (Мексика), Париж, Анталья, Хараре (Зимбабве), Тбилиси, Гуанчжоу (Китай) и Денпасар (Индонезия). Почти все приведенные в рейтинге рейсы отправлялись из Москвы и только два из Санкт-Петербурга в Вену и Денпасар, а также из Владивостока на Пхукет.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что количество авиаперелетов по России летом 2023 года вырастет не менее чем на пять процентов, при этом цена на авиабилеты вырастет на десять процентов по сравнению с прошлым годом. Он также заявил о росте стоимости проживания в отелях примерно на восемь процентов.

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Валентина Процкова
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