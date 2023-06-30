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23:52, 30 июня 2023Бывший СССР

На Украине заявили о невозможности быстро отреагировать в случае аварии на ЗАЭС

Глава «Энергоатома» Котин: в случае выброса на ЗАЭС мы узнаем о нем через несколько часов

Фото: Dmitry Grigoriev / Argumenty i Fakty

Глава украинской компании «Энергоатом» Петр Котин заявил о невозможности Киева быстро отреагировать в случае аварии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Его слова на пресс-конференции передает Telegram-канал «Политика страны».

Как отметил Котин, украинская сторона имеет датчики радиационного мониторинга на территории правобережья, которая находится под ее контролем, и по ним Киев будет отслеживать ситуацию. «Если действительно будет выброс на Запорожской атомной станций мы будем иметь информацию через несколько часов. Если будет нормальная ситуация с воздухом, то буквально через несколько минут у нас будет эта информация», — рассказал он.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко выразил надежду, что представители МАГАТЭ, которые присутствуют на станции, сообщат информацию украинской стороне в случае аварии как можно скорее.

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    Марина Совина
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