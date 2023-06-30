На Украине заявили о невозможности быстро отреагировать в случае аварии на ЗАЭС
Глава украинской компании «Энергоатом» Петр Котин заявил о невозможности Киева быстро отреагировать в случае аварии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Его слова на пресс-конференции передает Telegram-канал «Политика страны».
Как отметил Котин, украинская сторона имеет датчики радиационного мониторинга на территории правобережья, которая находится под ее контролем, и по ним Киев будет отслеживать ситуацию. «Если действительно будет выброс на Запорожской атомной станций мы будем иметь информацию через несколько часов. Если будет нормальная ситуация с воздухом, то буквально через несколько минут у нас будет эта информация», — рассказал он.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко выразил надежду, что представители МАГАТЭ, которые присутствуют на станции, сообщат информацию украинской стороне в случае аварии как можно скорее.