На Украине заявили о невозможности быстро отреагировать в случае аварии на ЗАЭС

Глава «Энергоатома» Котин: в случае выброса на ЗАЭС мы узнаем о нем через несколько часов

Глава украинской компании «Энергоатом» Петр Котин заявил о невозможности Киева быстро отреагировать в случае аварии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Его слова на пресс-конференции передает Telegram-канал «Политика страны».

Как отметил Котин, украинская сторона имеет датчики радиационного мониторинга на территории правобережья, которая находится под ее контролем, и по ним Киев будет отслеживать ситуацию. «Если действительно будет выброс на Запорожской атомной станций мы будем иметь информацию через несколько часов. Если будет нормальная ситуация с воздухом, то буквально через несколько минут у нас будет эта информация», — рассказал он.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко выразил надежду, что представители МАГАТЭ, которые присутствуют на станции, сообщат информацию украинской стороне в случае аварии как можно скорее.