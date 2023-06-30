В России допустили подготовку Киевом операции под чужим флагом на ЗАЭС

Полянский: Киев может готовить операцию под чужим флагом на ЗАЭС с целью обвинить Москву

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский допустил, что Киев может готовить операцию под чужим флагом на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, цель Киева и его западных спонсоров — устроить ядерную провокацию на ЗАЭС и обвинить в этом Москву. Он выразил мнение, что это делается для того, чтобы вернуть расположение западного общества, уставшего выделять деньги на конфликт на Украине.

Дипломат напомнил, что Россия распространила письмо в ООН, в котором подчеркивается, что у Москвы нет намерений уничтожать станцию, которая находится под ее контролем.

Ранее ООН призвала все стороны, участвующие в конфликте вокруг Запорожской АЭС, не допустить любых действий, которые могут угрожать безопасности станции.