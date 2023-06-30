В России допустили подготовку Киевом операции под чужим флагом на ЗАЭС
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский допустил, что Киев может готовить операцию под чужим флагом на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
По его словам, цель Киева и его западных спонсоров — устроить ядерную провокацию на ЗАЭС и обвинить в этом Москву. Он выразил мнение, что это делается для того, чтобы вернуть расположение западного общества, уставшего выделять деньги на конфликт на Украине.
Дипломат напомнил, что Россия распространила письмо в ООН, в котором подчеркивается, что у Москвы нет намерений уничтожать станцию, которая находится под ее контролем.
Ранее ООН призвала все стороны, участвующие в конфликте вокруг Запорожской АЭС, не допустить любых действий, которые могут угрожать безопасности станции.