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19:56, 30 июня 2023Мир

В ООН ответили на предупреждения Небензи о подготовке Киевом провокаций на ЗАЭС

ООН в ответ на письмо Небензи о провокациях Киева призвала не допустить угроз ЗАЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

ООН призвала все стороны, участвующие в конфликте вокруг Запорожской АЭС, не допустить любых действий, которые могут угрожать безопасности станции. Об этом заявил в пятницу на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, в ответ на письмо постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи членам Совбеза ООН с призывом к западным странам не допустить диверсий Киева на станции, передает ТАСС.

«Ведущую роль здесь в рамках структур ООН играет МАГАТЭ. Они продолжают работать над обеспечением безопасности станции», — отметил он.

Ранее Небензя заявил, что Москва распространила в организации письмо, в котором сообщила, что не намерена взрывать Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Он отметил, что Россия призвала генсека ООН Антониу Гуттериша заставить Киев прекратить провокации на ЗАЭС. Соответствующий документ Москва распространила в Совбезе и Генассамблее ООН. Дипломат подчеркнул, что «намерений взорвать эту находящуюся под нашим контролем станцию у нас нет».

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    Виктория Кондратьева
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