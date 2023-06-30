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15:21, 30 июня 2023Экономика

В России снизилось количество работников в простое

Минтруд: число работников в простое за год сократилось в 3,5 раза

Фото: Unsplash

В России за год в три раза сократилось количество работников в простое, передает ТАСС со ссылкой на замминистра труда и соцзащиты Елену Мухтиярову.

В июне 2022 года их количество составляло более 120 тысяч человек, сейчас — менее 35 тысяч. Число работающих неполный день сотрудников снизилось в 3,5 раза. В прошлом году их было более 130 тысяч человек, теперь — меньше 40 тысяч.

Мухтиярова отметила, что ранее государство компенсировало режим неполной занятости сотрудников временными и общественными работами, но теперь такая необходимость снизилась.

При этом исследование HeadHunter ранее показало, что в июне индекс востребованности подработки у россиян оказался рекордным с 2015 года.

Самыми популярными видами подработки в 2023 году в России оказались сферы ремонта и строительства, IT, интернета и онлайн-торговли. Специалисты сервисов «Авито Работа» и компании Salary Index также выяснили, что мужчины чаще всего подрабатывали на производстве, в транспортных перевозках и доставке, а женщины — в сфере красоты, здоровья и в области образования.

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    Мария Черкасова
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