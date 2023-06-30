Рекордному числу россиян потребовалась подработка

HeadHunter: потребность россиян в подработке выросла до максимума с 2015 года

Индекс востребованности подработки у россиян оказался рекордным с 2015 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные исследования «Настроение на рынке труда в России, которое проводит HeadHunter.

Уровень желанности подработки составил –0,18 (шкала варьируется от –1 до +1, где «–1» говорит о негативных настроениях работников, а «+1» — об их стабильном самоощущении). В сравнении с данными за первый квартал 2023 года показатель снизился на 0,03 пункта.

Согласно материалам опроса, индекс успеха трудоустройства россиян в ближайшей перспективе упал на 0,04 пункта (на 2 процента) и составил 0,11. При этом показатель готовности снизить зарплатные амбиции вырос на 0,06 пункта — до 0,05, а число респондентов, чувствующих угрозу увольнения, оказалось максимальным в Москве и Московской области.

Доцент РЭУ им. Плеханова, экономист Татьяна Захарова объяснила снижение показателей дисбалансом на рынке труда. По ее словам, приоритет для офисных работников теперь меньше и зарплаты ниже, чем были в прошлые годы.

Ранее по результатам опроса, проведенного сервисами «Работа.ру» и «Подработка», выяснилось, что в 2022 году россияне стали на 15 процентов чаще искать подработку. Наибольший интерес к дополнительному трудоустройству проявляли молодые люди до 34 лет, женщины интересовались им чаще, чем мужчины, а максимум запросов пришелся на летние месяцы.