«Работа.ру»: интерес к подработке среди россиян вырос на 15 процентов в этом году

Россияне стали чаще искать подработку в январе-ноябре 2022 года, количество таких запросов выросло на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а интерес к самозанятости увеличился на 26 процентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисами «Работа.ру» и «Подработка», которые оказались в распоряжении у «Ленты.ру».

Среди россиян наибольший интерес к подработке проявляли молодые люди до 34 лет, и рост таких поисковых запросов наблюдался именно в летний сезон, а пик приходился на июль. Это объясняется в первую очередь стремлением студентов после окончания занятий найти возможности для временного заработка до возобновления учебы в сентябре.

Чаще всего желающие подработать откликались на вакансии оператора кол-центра (28,4 процента от общего количества откликов по вакансиям с подработкой), менеджера интернет-магазина (17,9 процента), администратора (12,1 процента), менеджера по продажам (7,4 процента). Также востребованными были вакансии комплектовщика (фасовщика), бухгалтера и водителя-курьера. Соискатели стремились выбирать вакансии, где можно работать удаленно либо выстраивать собственный удобный график.

При этом женщины больше интересовались подработкой, чем мужчины. Соотношение составило 60 на 40 процентов соответственно. Такое разделение объясняется тем, что большинство вакансий для подработки больше подходят именно женщинам — оператор кол-центра, администратор магазина или салона, бухгалтер, няня, уборщица, объяснила директор по аналитике и DS «Работа.ру» Елена Артемьева.

В географическом плане почти треть (28 процентов) запросов на подработку поступало из Москвы и Московской области, еще 12 процентов — из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В пятерку лидеров также вошли Нижегородская, Свердловская и Новосибирская области.

Судя по недавним результатам исследования сервиса «Работа.ру», большинство россиян (62 процента) считают, что самой перспективной в следующем году будет профессия IT-специалиста. Около 40 процентов назвали профессию инженера, а 38 процентов — врача.