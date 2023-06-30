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08:11, 30 июня 2023Россия

В российском регионе более 40 человек отравились питьевой водой

В Хакасии более 40 человек отравились питьевой водой, возбуждено уголовное дело

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В городе Черногорск более 40 человек отравились питьевой водой. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Республики Хакасии.

Там уточнили, в городе при проведении ремонта централизованного водоснабжения систему запустили с нарушением санитарных норм — в частности, специалисты не провели предварительный контроль качества жидкости в российском регионе.

«В пробах воды обнаружено несоответствие воды по отдельным санитарно-микробиологическим показателям безопасности. При этом в период с 22 по 31 мая 2023 года в медицинскую организацию обратилось свыше 40 местных жителей с признаками острой кишечной инфекции», — сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура проводит проверку, следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которое повлекло за собой массовое заболевание или отравление.

Ранее в оздоровительном лагере Приамурья «Белые горы» отравились 86 детей, деятельность учреждения приостановили. В Роспотребнадзоре назвали норовирус причиной отравления российских детей.

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    Анастасия Шейкина
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