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13:44, 30 июня 2023Бывший СССР

Названа новая стратегия украинского командования

WSJ: в ходе контрнаступления ВСУ даже не приблизились к российским укреплениям

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления еще даже не приблизились к российским укреплениям. Вместо этого у командования новая стратегия — оно делает ставку на точечные удары. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных.

«Войска еще не подошли к оборонительным сооружениям, построенным русскими, включая противотанковые окопы и другие барьеры, примерно в десятке миль (около 16 километров) за линией фронта», — сообщает WSJ.

По данным издания, командование ВСУ перестало посылать в бой крупные подразделения пехоты и западные танки. Вместо этого оно сделало ставку на точечные удары.

Ранее сообщалось, что украинские военные были шокированы российской линией обороны. Отмечается, что ВС России построили как минимум три оборонительные линии, состоящие из вырытых тракторами и укрепленных бетоном окопов, укрытий для бронетехники.

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    Алевтина Запольская
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