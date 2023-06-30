WSJ: украинские солдаты были шокированы масштабом российской обороны

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) были шокированы масштабом российской линии обороны, передает американское издание The Wall Street Journal (WSJ).

«В начале наступления мы были своего рода шокированы масштабом российской обороны», — заявил сержант ВСУ Георгий Волков, командующий взводом воздушной разведки.

Само WSJ указывает, что Россия построила как минимум три оборонительные линии, состоящие из вырытых тракторами и укрепленных бетоном окопов, укрытий для бронетехники.

«Это простые вещи, но если рассматривать комплексно, получается масштабная система обороны», — отметил Волков.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные провели контратаку в районе Времевского выступа в направлении села Ровнополь в Донецкой народной республике.

