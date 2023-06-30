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12:04, 30 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о контратаке российских войск в районе Времевского выступа

Рогов заявил, что российские военные провели контратаку в районе Времевского выступа

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные провели контратаку в районе Времевского выступа в направлении села Ровнополь в Донецкой народной республике. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он заявил о продолжении боев, отметив, что артиллерийские и минометные удары были нанесены, в частности, по находящимся в серой зоне селам Великая Новоселка, Павловка и Владимировка, где располагаются подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Рогов также уточнил, что в контратаке приняли участие морпехи Тихоокеанского флота России и подразделения «Каскад».

Ранее стало известно о серии взрывов в Бердянске Запорожской области. По словам Рогова, украинские военные могли предпринять попытку удара по городу с применением англо-французских крылатых ракет Storm Shadow.

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    Алевтина Запольская
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