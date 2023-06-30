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09:51, 30 июня 2023Бывший СССР

Рогов заявил о вероятном ударе по Бердянску ракетами Storm Shadow

Глава «Мы вместе с Россией» Рогов: удар по Бердянску могли нанести ракетами Storm Shadow
СюжетВзрыв в Бердянске
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Удар по Бердянску Запорожской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли нанести с применением англо-французских крылатых ракет Storm Shadow, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

«По предварительным данным, сегодняшний утренний удар боевики ВСУ попытались нанести ракетами Storm Shadow». — сказал он.

Утром 30 июня в Бердянске прогремела серия взрывов, предварительно, сработала российская система противовоздушной обороны.

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    Алевтина Запольская
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