Рогов заявил о вероятном ударе по Бердянску ракетами Storm Shadow
Глава «Мы вместе с Россией» Рогов: удар по Бердянску могли нанести ракетами Storm ShadowСюжетВзрыв в Бердянске
Удар по Бердянску Запорожской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли нанести с применением англо-французских крылатых ракет Storm Shadow, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.
«По предварительным данным, сегодняшний утренний удар боевики ВСУ попытались нанести ракетами Storm Shadow». — сказал он.
Утром 30 июня в Бердянске прогремела серия взрывов, предварительно, сработала российская система противовоздушной обороны.