Рогов заявил о вероятном ударе по Бердянску ракетами Storm Shadow

Глава «Мы вместе с Россией» Рогов: удар по Бердянску могли нанести ракетами Storm Shadow

Удар по Бердянску Запорожской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли нанести с применением англо-французских крылатых ракет Storm Shadow, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

«По предварительным данным, сегодняшний утренний удар боевики ВСУ попытались нанести ракетами Storm Shadow». — сказал он.

Утром 30 июня в Бердянске прогремела серия взрывов, предварительно, сработала российская система противовоздушной обороны.