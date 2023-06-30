Дочь Трампа засняли в купальнике на яхте

Дочь Дональда Трампа Иванка отдохнула на яхте в слитном купальнике Dos Gardenias

Дочь бывшего президента США Дональда Трампа Иванка попала в объектив папарацци во время отдыха на яхте. Соответствующие кадры публикует Page Six.

Папарацци засняли 41-летнюю предпринимательницу в компании семьи и друзей в Испании. Знаменитость была одета в слитный купальник бренда Dos Gardenias стоимостью 179 долларов (15,6 тысячи рублей). Среди прочего она надела солнцезащитные очки голубого цвета. На некоторых кадрах Трамп также была запечатлена в пляжном платье TruCulture.

Известно, что бизнесвумен отправилась в отпуск с мужем Джаредом Кушнером и друзьями, среди которых присутствовал диджей David Guetta.

В марте внешность Иванки Трамп после загара раскритиковали в сети. Звезду засняли в пляжном платье с цветочным принтом, из-под которого видны завязки бикини такого же цвета. Пользователи обратили внимание на чересчур загоревшее лицо политика: у нее покраснело лицо от долгого пребывания на солнце.