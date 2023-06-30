Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:36, 30 июня 2023Экономика

В России поднимут зарплаты силовикам

Оклады военных и силовиков увеличатся на 10,5 процента с 1 октября

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Зарплаты военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств поднимут на 10,5 процента с 1 октября 2023 года. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.

Согласно размещенному документу, увеличение оклада по воинским должностям распространяется как на военнослужащих-контрактников, так и на проходящих службу по призыву. Повысят оклады в 1,105 раза также лицам, проходящим службу в Росгвардии и имеющих специальные звания полиции, сотрудникам органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, противопожарной службы, органов принудительного исполнения (Федеральная служба судебных приставов), противопожарной службы, таможенных органов и начальствующему составу органов федеральной фельдъегерской связи.

Материалы по теме:
Рост цен заставляет людей по всему миру требовать повышения зарплат. Почему это приведет к мировому кризису?
Рост цен заставляет людей по всему миру требовать повышения зарплат.Почему это приведет к мировому кризису?
22 марта 2023
Компании по всему миру переходят на четырехдневную рабочую неделю. Почему сотрудникам полезно работать меньше?
Компании по всему миру переходят на четырехдневную рабочую неделю.Почему сотрудникам полезно работать меньше?
4 мая 2023

В постановлении уточняется, что при повышении окладов их размер должен быть округлен до целого рубля в сторону увеличения.

Ранее Росстат сообщил о росте реальных зарплат россиян в апреле на 10,4 процента в годовом выражении. Среднемесячная начисленная заработная плата увеличилась на 13 процентов, до 71,2 тысячи рублей. По итогам января-апреля рост составил 11,4 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    Мадонна попала в реанимацию из-за странной инфекции. Чем она больна и почему ее подключили к ИВЛ?

    Путин поручил упростить въезд иностранных специалистов в Россию

    Объяснена причина неудачной пересадки сердца свиньи человеку

    Рой пчел захватил популярный бар в центре города

    Гендиректора концерна «Автоматика» задержали за мошенничество

    Сара Джессика Паркер высказалась по поводу пластических операций

    В программе Малышевой раскрыли опасность популярных способов лечения ожогов

    Путин поручил провести в России пятилетку предпринимательского труда

    Индийская модель назвала лучшее упражнение для мышц кора

    В ЕС призвали Белоруссию отказаться от российского ядерного оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости