В России поднимут зарплаты силовикам

Оклады военных и силовиков увеличатся на 10,5 процента с 1 октября

Зарплаты военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств поднимут на 10,5 процента с 1 октября 2023 года. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.

Согласно размещенному документу, увеличение оклада по воинским должностям распространяется как на военнослужащих-контрактников, так и на проходящих службу по призыву. Повысят оклады в 1,105 раза также лицам, проходящим службу в Росгвардии и имеющих специальные звания полиции, сотрудникам органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, противопожарной службы, органов принудительного исполнения (Федеральная служба судебных приставов), противопожарной службы, таможенных органов и начальствующему составу органов федеральной фельдъегерской связи.

В постановлении уточняется, что при повышении окладов их размер должен быть округлен до целого рубля в сторону увеличения.

Ранее Росстат сообщил о росте реальных зарплат россиян в апреле на 10,4 процента в годовом выражении. Среднемесячная начисленная заработная плата увеличилась на 13 процентов, до 71,2 тысячи рублей. По итогам января-апреля рост составил 11,4 процента.