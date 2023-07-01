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20:46, 1 июля 2023Мир

В России рассказали о холодной войне между США и Китаем

Китаист Александр Лукин заявил о начатой США односторонней холодной войне против Китая

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Соединенные Штаты начали одностороннюю холодную войну против Китая, пытаясь нанести ему поражение без применения «горячего оружия». Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал Александр Лукин, руководитель департамента международных отношений НИУ ВШЭ и научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН.

Российский китаист отметил, что США пытаются задушить экономику Китая и остановить его технологическое развитие с помощью торговых тарифов и жестких ограничений на экспорт чипов в Поднебесную. «Но это вряд ли удастся сделать, потому что Китай — большая страна и огромный рынок, и его невозможно изолировать от мира», — заявил Лукин.

При этом сам Пекин в холодной войне с США совершенно не заинтересован и хочет, чтобы его «оставили в покое». «Китай настроен на конструктивный диалог, потому что считает, что обгонит США в развитии и в результате мирного сосуществования, никаких конфликтов ему не нужно», — пояснил специалист.

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Находясь в Пекине с первым за пять лет визитом, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не стремится к холодной войне с Китаем. По словам американского дипломата, Соединенные Штаты не пытаются изменить политическую систему Китая и будут противостоять ему путем укрепления своих союзнических отношений.

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    Валентина Шварцман
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