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13:07, 19 июня 2023Мир

США отвергли стремление к новой холодной войне

Госсекретарь США Блинкен заявил, что Вашингтон не стремится к новой холодной войне

Фото: IMAGO / CNP / MediaPunch / Globallookpress.com

Вашингтон не стремится к новой холодной войне. Подобные планы, приписываемые США, отверг государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином, пишет РИА Новости.

«Вашингтон сохраняет приверженность обязательствам, которые на себя взял президент [США Джо] Байден, а именно: США не стремятся к новой холодной войне, не стремятся изменить систему Китая, не стремятся противостоять Китаю путем укрепления своих союзнических отношений», — заявил Блинкен.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Пекин 18 июня. Сообщалось, что он пробудет в столице Китая два дня. Это его первая поездка в КНР в качестве главы Госдепа США.

Цзиньпин прокомментировал состоявшуюся беседу с Блинкеном и оценил итоги визита американского политика словами «очень хорошо». По словам китайского лидера, Пекин изложил свою позицию Вашингтону, и стороны согласились совместно реализовывать консенсус, достигнутый на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в 2022 году между Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом.

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    Варвара Кошечкина
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