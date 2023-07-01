Росавтодор объяснил пятикилометровую пробку у Крымского моста

Росавтодор объяснил началом отпускного сезона пятикилометровую пробку у Крымского моста

Затруднения в движении на подъезде к Крымскому мосту связаны с началом отпускного сезона. Пятикилометровую пробку близ моста объяснили в структуре Росавтодора, передает РИА Новости.

По информации ведомства, увеличилось число машин и багажа, которые нуждаются в досмотре. Затор на подъезде к мосту в Краснодарском крае сокращается, так как число смен для досмотра уже увеличили. В Росавтодоре также призвали водителей заранее упаковать вещи в удобные сумки для выгрузки.

1 июля министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что перед Крымским мостом со стороны Кубани образовалась пробка длиной в пять километров. В связи с этим время ожидания проверки составило более двух часов.