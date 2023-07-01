У Крымского моста образовалась пятикилометровая пробка

Минтранс сообщил, что у Крымского моста образовалась пробка длиной в пять километров

Перед Крымским мостом со стороны Кубани образовалась пробка длиной в пять километров. Об этом заявил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в Telegram-канале.

«В целях увеличения пропускной способности досмотрового пункта увеличен штат сотрудников на линиях досмотра и усилен контроль за их работой. Приносим извинения гражданам за доставленные неудобства», — написал глава Минтранса.

Он уточнил, что затор на российской дороге образовался из-за проведения министерством досмотра транспортных средств при въезде на мост. Из-за пробки время ожидания проверки составило более двух часов.

Ранее движение по Крымскому мосту приостановили из-за антитеррористийеских учений. Мост был недоступен для транспорта в течение получаса.