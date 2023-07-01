Премьер Франции попросила всех министров находиться в Париже из-за протестов

France Info: премьер Франции Борн призвала министров находиться в Париже из-за протестов

Французский премьер-министр Элизабет Борн обратилась ко всем членам кабинета министров с просьбой находиться в Париже на фоне массовых протестных акций. Об этом сообщает France Info со ссылкой на источник в правительстве.

Премьер добавила, что, по мнению кабмина страны, сегодняшний вечер будет «действительно трудным».

Ранее Борн сообщила о решении направить бронетехнику на борьбу с протестами. Уточняется, что планируется развернуть 18 машин, в том числе четыре новейших многоцелевых Centaure.

Протесты в стране вспыхнули в связи с расправой полицейского над семнадцатилетним подростком, произошедшей 27 июня. Сотрудник правоохранительных органов потребовал, чтобы несовершеннолетний остановил машину, после чего, получив отказ, полицейский выстрелил в него. На данный момент правоохранитель находится под стражей.