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20:20, 30 июня 2023Мир

Власти Франции решили направить бронетехнику на борьбу с протестами

Премьер Франции Борн сообщила о развертывании бронетехники на фоне массовых протестов.

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Власти Франции решили направить бронетехнику на борьбу с массовыми протестами, вспыхнувшими в стране из-за расправы полицейского над 17-летним подростком, который якобы отказался выполнять требования правоохранителей. Об этом сообщает BMF.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о развертывании бронетехники жандармерии на улицах страны. Всего планируется развернуть 18 машин, в том числе четырех новейших многоцелевых Centaure.

Ранее стало известно, что более 660 человек задержали во Франции во время массовых беспорядков, которые возникли из-за расправы полицейского над 17-летним подростком. Большинство из них — молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет. Произошедшее привело к «неустойчивому спокойствию» в обществе.

Помимо этого, люди, вышедшие на протест, подожгли мэрию Монс-ан-Барель на севере Франции. В итоге здание частично обгорело. Участвовали в поджоге, как отмечается, до 50 человек в капюшонах. Полиция также задержала 150 человек в Нантере после массовых беспорядков.

27 июня полицейский потребовал, чтобы 17-летний подросток остановил автомобиль. В момент, когда тот отказался выполнить требования, правоохранитель выстрелил в него. На данный момент полицейский находится под стражей.

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    Виктория Кондратьева
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