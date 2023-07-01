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15:58, 1 июля 2023Россия

Умер российский генерал-полковник Валерий Манилов

Умер бывший первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Валерий Манилов

Фото: Борис Приходько / РИА Новости

Умер бывший первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Валерий Манилов. Он скончался в возрасте 84 лет после тяжелой продолжительной болезни. Об этом сообщил Николай Дерябин, относящийся к Клубу военачальников России, пишет ТАСС.

По словам собеседника агентства, генерал-полковник скончался в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка, где находился в последние дни. Он также отметил, что похороны Манилова запланированы на 3 июля, траурную церемонию будут проводить на военном мемориальном кладбище в Мытищах в Подмосковье.

Валерий Манилов родился 10 января 1939 года в небольшом городе Винницкой области Украины. Он пошел на службу в 1962-м, после окончания Военной академии в Одессе. Позднее, с 1978 года, работал в аппарате Минобороны СССР. В 1993-1996 годах занимал пост заместителя секретаря Совета безопасности России. Уже с сентября 1996 по июнь 2001 года работал первым заместителем начальника Генштаба ВС РФ. Помимо этого, известно, что Манилов занимался информационным обеспечением действий федеральных сил в Чечне.

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