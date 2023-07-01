С 1 июля в России снизили максимальную ставку по микрозаймам с 1% до 0,8% в день

С 1 июля в России вступил в силу закон о снижении максимального размера ежедневной процентной ставки по кредитам, выдаваемым микрофинансовыми организациями (МФО). Президент России Владимир Путин подписал его в конце 2022 года. Документ опубликован на портале правовой информации.

Предельная ставка по микрозаймам снизилась с 1 до 0,8 процента в день. Это означает, что полная стоимость такого займа теперь не может превышать 292 процентов годовых (ранее ее максимальный размер составлял 365 процентов).

Кроме того, законом снижен предельный размер задолженности по процентам — со 150 до 130 процентов от суммы займа. Теперь МФО не имеют права продолжать начислять штрафы, пени и другие дополнительные платежи после того, как задолженность достигла 130 процентов от суммы кредита.

Изменены и условия по так называемым кредитам «до зарплаты» — тем, что берутся на срок до 15 дней и на сумму не более 10 тысяч рублей. Ежедневная ставка по таким займам упала с 2 до 1 процента в сутки, а предельный размер задолженности по процентам — с 30 до 15 процентов. Таким образом, по займу в 10 тысяч рублей максимальная сумма задолженности может составить 11,5 тысячи рублей.

В июне Госдума приняла закон об ужесточении наказания для коллекторов за угрозы или применение насилия в отношении должников. Теперь за совершение таких действий им грозит штраф в сотни рублей или тюремный срок до 10 лет.

