В России ввели тюремный срок до 10 лет для коллекторов за насилие и угрозы

Госдума приняла закон о тюремном сроке до 10 лет для применяющих насилие коллекторов

Государственная Дума России в окончательном, третьем чтении приняла закон об ужесточении наказания для коллекторов за угрозы или применение насилия в отношении должников, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Уголовный кодекс России дополнят новой статьей, регулирующей ответственность коллекторов за незаконное ведение деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц. Закон предусматривает штраф от 300 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на этот же срок для работников банков, микрофинансовых организаций (МФО) или нанятых ими коллекторов за угрозы применения насилия или порчи имущества, а также шантаж распространить заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство должника или его близких.

Те же действия, но совершенные группой лиц по предварительному сговору с применением не опасного для жизни насилия или с уничтожением или повреждением имущества в крупном размере, будут караться лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом от 500 тысяч до одного миллиона рублей. За аналогичное преступление, совершенное организованной группой с применение опасного для жизни и здоровья насилия в особо крупном размере, предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до 10 лет со штрафом от одного до пяти миллионов рублей.

«Это решение защищает наших граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Беспределу коллекторов положен конец», — прокомментировал принятие документа председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Законопроект был внесен в Думу группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым 29 июня 2022 года. Тогда соавтор закона заявил, что «наказание за их бесчинства для тех, кто использует для взыскания задолженности опасные для жизни и здоровья людей методы, угрожает уничтожением или повреждением имущества, должно быть жестким».