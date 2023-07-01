В России отреагировали на планы Польши получить ядерное оружие

Депутат Новиков: Польша хочет получить ядерное оружие, чтобы усилить вес в НАТО

Размещение в Польше ядерного оружия позволит стране нарастить собственный вес в НАТО, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на планы Варшавы получить этот вид вооружений.

Польские власти в полной мере используют сегодняшнюю ситуацию вокруг Украины для наращивания собственного веса в рамках НАТО Дмитрий Новиков депутат Госдумы

«Идея размещения ядерного оружия на территории Польши ровно из этого ряда. Кроме некоего нового статуса Польши при НАТО после того, как на ее территории появятся новые виды вооружений, это позволит ей решить ряд военных и экономических задач. Варшава рассчитывает получить определенные преференции за такого решения», — считает депутат.

По мнению Дмитрия Новикова, Польша не раз получала финансирование из Евросоюза (ЕС) благодаря США.

«Они создают для себя наиболее доброжелательный фон с тем, чтобы Вашингтон принимал сам и продолжал продавливать на уровне ЕС те решения, которые позволят повышать политические и финансово-экономические возможности Польши», — заключил он.

Польша хочет постепенно убедить союзников по НАТО разместить на своей территории ядерное оружие, заявил премьер-министр страны Матуеш Моравецкий. По его мнению, это возможно сделать с помощью программы Nuclear Sharing. Польский премьер добавил, что Варшава тоже хочет «иметь самый высокий уровень безопасности» с учетом того, что Россия размещает ядерное оружие в Белоруссии.